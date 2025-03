POL-ESW: Pressebericht vom 13.03.25

Polizei Eschwege

Diebstahl einer Geldbörse

Zwischen 12:25 Uhr und 12:40 Uhr wurde gestern einer 62-Jährigen aus Eschwege während ihres Einkaufs in der Mittagszeit im Aldi-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege das Portmonee entwendet. Dieses befand sich während des Diebstahls in einem Einkaufsbeutel am Einkaufswagen. In dem Portmonee befanden sich neben Bargeld noch diverse Dokumente und eine Bankkarte. Mit dieser gelang es im Anschluss von einem Sparbuch 510 Euro betrügerisch zu erlangen. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall

15.000 EUR Sachschaden entstanden gestern Morgen bei einem Verkehrsunfall auf der B 80 in der Gemarkung von Neu-Eichenberg. Um 06:55 Uhr befuhr eine 59-Jährige aus Arenshausen mit ihrem Pkw die B 80 hinter dem Pkw eines 42-Jährigen aus Heiligenstadt in Richtung Neu-Eichenberg. Der 42-Jährige musste plötzlich wegen Wildwechsel sein Auto stark abbremsen, was die 59-Jährige zu spät registrierte und mit ihrem Auto auffuhr. Dabei verletzte sie sich leicht.

Vorfahrt missachtet

Um 16:20 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 57-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Pkw die Schützenstraße (B 451) in Witzenhausen und beabsichtigte in die Oberburgstraße nach links einzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw einer 48-Jährigen aus Witzenhausen, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die 48-Jährige wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand Sachschaden.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 13:35 Uhr beabsichtigte gestern Mittag eine 74-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw auf dem Gelände des zentralen Busbahnhofs in Witzenhausen im Bereich der dortigen Parkplätze rückwärts einzuparken. Dabei fuhr sie mit ihrem Auto gegen das Heck eines dort geparkten Opel Corsa, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Da sie anschließend davonfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, wird nun auch wegen Unfallflucht ermittelt.

Bildschirme gestohlen

Am 11.03.25 wurde zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr aus einem Klassenraum (Rechercheraum) der Johannisbergschule in Witzenhausen ein Computerbildschirm der Marke "Dell" entwendet. In diesem Zusammenhang wurde bekannt, dass in den letzten Wochen zwei weitere Monitore aus dem Raum entwendet wurde. Schaden: ca. 300 EUR. Hinweise: 05542/93040.

