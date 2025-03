Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 11.03.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Pkw durch Anhänger beschädigt

Um 14:30 Uhr schob gestern Nachmittag ein 63-jähriger Eschweger in der Mangelgasse in Eschwege auf dem Parkplatz "Werdchen" einen Anhänger und beschädigte dabei den rechten vorderen Radkasten eines dort geparkten VW Golf, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 08:30 Uhr befuhr gestern Morgen eine 29-Jährige aus der Gemeinde Ringgau die B 7 zwischen Netra und Röhrda. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Hasen, der tödlich verletzt wurde. Der Pkw wurde im Frontbereich nicht unerheblich beschädigt; Sachschaden: ca. 4000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 09.03.25, 19:00 Uhr und dem 10.03.25, 09:00 Uhr wurde in der Lentzstraße in Fürstenhagen ein Reifen eines Opel Astra beschädigt. Unbekannte stachen in den rechten Vorderreifen ein, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand. Hinweise: 05602/93930.

