Polizei Eschwege

POL-ESW: Schutzmann vor Ort stellt sich den Bürgermeistern im Zuständigkeitsbereich der Polizei Sontra vor

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Im Oktober 2024 hat Polizeioberkommissar Marco Hahn bei der Polizeistation in Sontra die Funktion des "Schutzmanns vor Ort" übernommen.

Mit der Übernahme dieser Funktion ist Hahn im Rahmen seines täglichen Dienstes seither an verschiedenen Örtlichkeiten mit präventiver Zielrichtung unterwegs, in der Öffentlichkeit präsent und kommt so auf unterschiedlichen Wegen mit dem Bürger oftmals schnell und zwanglos in Kontakt.

Zuhören, sich der Sorgen und Nöte der Menschen annehmen ist ihm dabei ein ebenso großes Anliegen wie das Vernetzen mit regionalen Gremien und Institutionen. Als "Schutzmann vor Ort" oder kurz "SvO" ist er damit für die Einwohnerinnen und Einwohner der drei Kommunen ein wichtiges und sichtbares Bindeglied zwischen Bürger und Polizei.

Im Rahmen seiner neuen Tätigkeit hat Marco Hahn daher auch gerne die Gelegenheit genutzt, um sich bei den in seinem Zuständigkeitsbereich verantwortlichen Bürgermeistern vorzustellen. So kam es dann kürzlich auf der Polizeistation in Sontra zu einem gegenseitigen Kennenlernen und einem gemeinsamen konstruktiven Austausch zwischen Marco Hahn und den Bürgermeistern der Stadt Sontra und der Gemeinde Ringgau, sowie der Bürgermeisterin der Gemeinde Herleshausen.

Inhalte der Zusammenkunft waren neben der eigentlichen Vorstellung der Funktion des "Schutzmannes vor Ort" auch die damit verbundenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Darüber hinaus ist man auch über die Besonderheiten und Herausforderungen in der Region gemeinsam ins Gespräch gekommen.

Im Sinne einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und der Polizei hat man in diesem Zusammenhang aktuelle Themen in den verschiedenen Kommunen besprochen und daraus folgernd auch erste Ideen entwickelt, um gemeinsam die Sicherheit und Lebensqualität in den Gemeinden weiter verbessern zu können.

"Die Zusammenkunft unterstreicht darüber hinaus auch das besondere Engagement aller Beteiligten für eine enge Kooperation zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger", so das positive Fazit von Marco Hahn nach dem Austauschtreffen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell