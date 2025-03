Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 06.03.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Lkw überladen; Fahrer steht unter Alkoholeinfluss

Die Beamten der Eschwege Polizei unterzogen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen aus der Ukraine stammenden 42-jährigen Fahrer eines Klein-Lkw einer Verkehrskontrolle. Gegen 03.00 Uhr wurden die Beamten auf das Gefährt auf der B 249 im Bereich Weidenhäuser Kreuz aufmerksam. Nach Begutachtung der mitgeführten Papiere und Sichtung der Ladung, unterzogen die Beamten das Fahrzeug mit Verdacht auf Überladung einer Wiegung. Diese ergab, dass die aus diversen Pflanzen bestehende Ladung bzw. deren Gewicht sich deutlich über dem Erlaubten bewegte. Mit einer Überladung von über 50% wurde daher eine Sicherheitsleistung von 500 EUR für ein zu erwartendes Ordnungswidrigkeitenverfahren bei dem Fahrer erhoben. Dazu kommt, dass die Beamten im Rahmen der Befassung eine Alkoholisierung bei dem Fahrer feststellten. Ein Atemalkoholtest ergab hier einen Wert von 1,7 Promille. Der Mann musste sich daher noch einer Blutentnahme unterziehen, den Führerschein des 42-Jährigen behielten die Beamten ein. Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr wurden eingeleitet.

Glastür in Mehrfamilienhaus beschädigt; Polizei sucht Zeugen

In einem Mehrfamilienhaus im Ginsterweg in Eschwege ist die Glastür zu einer Mietwohnung beschädigt worden. Der Schaden wird mit 100 Euro angegeben. Die Eschweger Polizei hat in dem Fall Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Ereignet hat sich der Vorfall am Mittwoch zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Parkunfall; Schaden 1500 Euro

Am Mittwoch hat 22-Jähriger aus Lohfelden beim Einparken mit einem Lkw in der Sudetenlandstraße in Eschwege den geparkten Pkw eines 60-Jährigen aus Meinhard beschädigt. Bei dem Unfall, der sich gegen 10.24 Uhr ereignete, entstand Sachschaden an dem Pkw in Höhe von 1000 Euro, der Lkw wurde mit 500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallfluchten; Polizei sucht Zeugen

Im Mühlweg in Hessisch Lichtenau hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Steinmauer an einem Privatrundstück beschädigt. Der Schaden an der Mauer beläuft sich auf 360 Euro. Ereignet hat sich der Unfall zwischen Dienstag 20.00 Uhr und Mittwoch 06.10 Uhr. Eine weitere Unfallflucht hat sich außerdem in der Ottilienstraße ereignet, wo auf dem Parkplatz des REWE-Marktes ein orangefarbener Ford Mustang von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer touchiert wurde. Der Vorfall ereignete sich mutmaßlich am Dienstag zwischen 08.00 Uhr und 20.00 Uhr. Hinweise zu den Verursachern unter 05602/9393-0 an die Polizei in Hessisch Lichtenau.

Polizei Witzenhausen

Straßenlaternen beschädigt; Polizei sucht Zeugen

In der Walburger Straße in Witzenhausen haben unbekannte Täter zwei Laternen vor der Zufahrt zum Parkplatz der Sparkasse mutwillig beschädigt. Der Schaden wird mit 1000 Euro angegeben. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen Mittwoch 22.00 Uhr und Donnerstag 06.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Auto zerkratzt; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz an der Aral-Tankstelle in der Walburger Straße haben unbekannte Täter einen grauen BMW iX mutwillig beschädigt. Die Täter zerkratzten die Fahrertür und die hintere linke Tür mittels eines unbekannten spitzen Gegenstandes. Der Schaden wird hier mit 500 Euro angegeben. Der Vorfall wurde am Mittwoch zur Anzeige gebracht, ereignete sich aber bereits letzte Woche Donnerstag (27.02.2025) zwischen 14.00 Uhr und 20.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Mit Verkehrszeichen kollidiert; Schaden 4000 Euro

Einen Schaden von insgesamt 4000 Euro hat ein 36-jähriger Autofahrer aus Eschwege am Mittwoch um 07.50 Uhr verursacht. Der Mann befuhr zur besagten Uhrzeit in Witzenhausen die Straße "Hinter den Teichhöfen" in absteigender Richtung und kam nach eigenen Angaben aufgrund der tiefstehenden, blendenden Sonne nach links von der Fahrbahn ab, wo er gegen ein Verkehrszeichen prallte. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf 3000 Euro (Pkw) und 1000 Euro (Verkehrszeichen).

Auffahrunfall; Schaden 3000 Euro

Um kurz nach 16.00 Uhr kam es am Mittwoch zu einem Auffahrunfall auf der B 27 zwischen Neu-Eichenberg und Witzenhausen. Ein in Richtung Witzenhausen fahrender 57-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau hatte zu spät erkannt, dass ein vorausfahrender 40-Jähriger aus Witzenhausen nach rechts in einen Feldweg abbiegen wollte und seine Geschwindigkeit deshalb verringerte. Es kam zu Zusammenstoß der beiden Pkw, an denen jeweils ein Schaden in Höhe von 1500 Euro entstand.

Ermittlungen wegen Fahrt unter Drogeneinfluss aufgenommen

Die Beamten der Polizei Witzenhausen haben am Donnerstag um 08.30 Uhr im Stadtgebiet von Witzenhausen einen Autofahrer zur Verkehrskontrolle angehalten. Bei der Überprüfung des aus Witzenhausen stammenden 33-jährigen Fahrers führten die Beamten auch einen Test hinsichtlich konsumierter Betäubungsmittel durch. Der Test verlief positiv hinsichtlich der Substanz THC. Ermittlungen wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wurden aufgenommen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell