POL-ESW: Pressebericht vom 04.03.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Um 19:25 Uhr befuhr gestern Abend eine 76-Jährige aus der Gemeinde Meißner mit ihrem Pkw die K 34 zwischen den Ortschaften Weidenhausen und Eltmannshausen. Als zwei Wildschweine die Fahrbahn überquerten, konnte sie den Zusammenstoß mit einem der Tiere nicht mehr verhindern. Das Tier lief anschließend weiter, zurück blieb ein beschädigte Pkw. Sachschaden: ca. 3000 EUR.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich auf der L 3243 zwischen Germerode und Abterode. Dort wurde ein Reh von dem Pkw einer 56-Jährigen aus der Gemeinde Meißner erfasst. Das Reh lief anschließend davon, am Auto entstand Sachschaden.

Diebstahl einer Geldbörse

Nachträglich angezeigt wurde noch der Diebstahl einer Geldbörse, der sich bereits am vergangenen Samstag, 01.03.25, auf dem Parkplatz der Einkaufsmärkte in der Dünzebacher Straße in Eschwege ereignet hat. Nach Angaben der 65-Jährigen Geschädigten aus Geismar räumte sie ihren Einkauf sowie ihre Umhängetasche in ihr Auto. Nachdem sie im Anschluss daran zu einem weiteren Geschäft gefahren war, bemerkte sie dort den Diebstahl der Handtasche, die vermutlich aus dem Fahrzeug gestohlen wurde. In der Handtasche befanden sich neben Bargeld und Ausweisdokumenten auch zwei Schmuckstücke. Hinweise: 05651/9250.

Festnahme nach Graffitisprühen

Um 15:17 Uhr wurde gestern Nachmittag ein 39-Jähriger aus Eschwege dabei beobachtet, als er auf der Rückseite des Lidl-Marktes in der Bahnhofstraße in Eschwege ein Graffiti auf die Hauswand in blauer Farbe aufbrachte. Ebenso betroffen war die angrenzenden DHL-Packstation, wo drei weitere Farbschmierereien festgestellt wurden. Der 39-Jährige konnte noch am Tatort durch die alarmierte Polizeistreife festgenommen werden. Die Spraydose hatte er noch in einen angrenzenden Grünstreifen geworfen, wo sie aufgefunden und sichergestellt werden konnte.

Festnahme nach versuchten Fahrraddiebstahl

Um 17:32 Uhr wurde gestern Nachmittag ein 57-Jähriger aus Hessisch Lichtenau vorläufig festgenommen, nachdem er versucht hatte ein E-Bike vom Gelände eines Baumarktes im Städtersweg in Bad Sooden-Allendorf zu entwenden. Dazu schob er das Rad in den Außenbereich des Marktes, wo er versuchte das gesicherte Metalltor mit einem ebenfalls gestohlenen Bolzenschneider gewaltsam zu öffnen. Dabei konnte er durch Zeugen beobachtet, worauf die Polizei informiert wurde.

Sachbeschädigung an Pkw

Über das vergangene Wochenende haben unbekannte Täter in der Sudetenlandstraße in Eschwege auf dem Gelände eines dortigen Autohauses drei Fahrzeuge beschädigt. Bei allen drei Autos, die dort zum Verkauf standen, wurde der Lack zerkratzt. Bei zwei Fahrzeugen wurden zudem sämtliche Reifen zerstochen. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 8000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Firmenfahrzeugen

Zwischen dem 01.03.25, 12:30 Uhr und dem 03.03.25, 08:00 Uhr wurden in der Straße "Gossmannring" in Waldkappel mehrere Fahrzeuge beschädigt. Auf dem dortigen Betriebsgelände waren vier Firmenfahrzeuge (Glasfaserausbau) abgestellt, an denen teilweise in die Reifen eingestochen oder/ und die Außenspiegel zerstört wurden. Der Schaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 19:35 Uhr befuhr gestern Abend ein 51-jähriger Eschweger mit einem Pkw die B 487 zwischen Retterode und Hessisch Lichtenau. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 14:26 Uhr war gestern Nachmittag ein 39-Jähriger aus Witzenhausen mit einem E-Scooter in der Stubenstraße in Witzenhausen unterwegs. Bei einer polizeilichen Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergab sich der Verdacht des Konsums berauschender Mittel. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf Amphetamine und THC, worauf eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Diebstahl von Blumenerde

Zwischen de 01.03.25, 20:00 Uhr und dem 03.03.25, 08:00 Uhr begaben sich Unbekannte auf das Parkplatzgelände des Herkules-Marktes in der Bischhäuser Aue in Witzenhausen. Von dort wurden acht Säcke Blumenerde, die dort in einer Folie eingewickelt gelagert wurden, verladen und entwendet. Der Schaden wird mit ca. 110 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

