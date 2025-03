POL-ESW: Pressebericht vom 03.03.25 (2)

Polizei Eschwege

Pressebericht vom 03.03.25

Diebstahl einer Geldbörse

Während des Einkaufs im Aldi-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege wurde einer 80-Jährigen aus Eschwege die Geldbörse gestohlen. Zuvor hatte sie noch ihren Einkauf im benachbarten Edeka-Markt bezahlt, an der Kasse des Aldi-Marktes bemerkte die Geschädigte dann den Diebstahl. Die Tat ereignete sich heute Vormittag zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr. Hinweise: 05651/9250.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Um 02:30 Uhr wurde vergangene Nacht ein Zigarettenautomat in der Oberrieder Straße in Hilgershausen durch Unbekannte aufgehebelt. Aus dem Automaten wurden Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Menge gestohlen. Der Sachschaden am Automaten wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 10:58 Uhr wurde heute Vormittag ein 48-Jähriger aus Witzenhausen in der Ortslage von Ermschwerd mit einem Pkw fahrend angehalten und kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht des Konsums berauschender Mittel, der durch einen durchgeführten Test bestätigt wurde. Dieser verlief positiv auf Kokain und Methamphetamin, worauf die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Sachbeschädigung

Zwischen dem 02.03.25, 16:00 Uhr und dem 03.03.25, 09:00 Uhr wurde in der Straße "Unter den Brückenbergen" in Witzenhausen eine Grundstücksmauer beschädigt. Unbekannte rissen sechs Betonsteinplatten von der Mauer und warfen diese auf den parallel verlaufenden Gehweg. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

