POL-PPWP: VW Transporter mit "frischen" Unfallschäden

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht den Verursacher eines Verkehrsunfalls in der Gasstraße und bittet um Hinweise. Zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 19 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Opel. Der schwarze Pkw parkte am Straßenrand. Vermutlich berührten sich die Außenspiegel der Autos, so dass an dem Opel Sachschaden in Höhe von mindestens 250 Euro entstand. Ohne sich um eine ...

mehr