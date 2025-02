Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Wer hat den Spiegel beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht den Verursacher eines Verkehrsunfalls in der Gasstraße und bittet um Hinweise. Zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 19 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Opel. Der schwarze Pkw parkte am Straßenrand. Vermutlich berührten sich die Außenspiegel der Autos, so dass an dem Opel Sachschaden in Höhe von mindestens 250 Euro entstand. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Die beschädigte Plastikverkleidung des Spiegels ihres Opels entdeckte die Fahrzeughalterin am Sonntagabend auf der Motorhaube ihres Wagens. Wer das Teil dort abgelegt hat, ist nicht bekannt. Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher oder "Spiegelableger" geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

