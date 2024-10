POL-LB: Vaihingen an der Enz: BMW-Lenker gerät auf Gegenfahrbahn - Unfall mit mindestens 20.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Leonberg ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der am Sonntag (13.10.2024) zwischen 12.00 Uhr und 16.30 Uhr in der Brucknerstraße in Rutesheim in einen Unfall verwickelt war und die Flucht ergriff. Der Unbekannte streifte aus noch unbekannter Ursache einen am Fahrbahnrand abgestellten Ford. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Ohne sich ...

