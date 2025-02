POL-PPWP: Randaliert und Polizisten bedroht

Kaiserslautern (ots) - Eine Verkehrskontrolle ist einer 27-jährigen Frau am Sonntagmorgen zum Verhängnis geworden. Eine Streife hielt sie mit ihrem BMW gegen 6:20 Uhr in der Pariser Straße an. Während der Kontrolle bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei der 27-Jährigen. Ein Atemalkoholtest zeigte 2,02 Promille an. Die Frau musste auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Es wurde ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet. |elz Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

