POL-PPWP: Betrüger versprechen hohe Gewinne

Steinbach am Donnersberg (A63) (ots) - Am Samstagabend kam es auf der A63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern zunächst zu einer Gefahrenstelle im Verkehr. Ein 58-jähriger Mann erlitt an seinem Fahrzeug einen technischen Defekt und blieb auf dem Standstreifen liegen. Da das Fahrzeug nur mittels Kran verladen werden konnte, musste der rechte Fahrstreifen für die Dauer der ...

mehr