Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Verkehrsunfall verursacht?

Kaiserslautern (ots)

Drei Fahrzeuge wurden am Samstagnachmittag auf der B270 in Höhe der A6 in einen Unfall verwickelt. Verletzt wurde niemand, es blieb bei Sachschäden. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer entfernte sich jedoch unerlaubt mit einem weißen Geländewagen von der Unfallstelle.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge löste der Fahrer des Geländewagens den Unfall aus, als er mit seinem Fahrzeug von der Auffahrt zur A6 unvermittelt nach links auf die B270 in Richtung Kaiserslautern-Siegelbach zog. Der auf der rechten Spur der B270 fahrende Verkehrsteilnehmer musste daher auf die linke Spur ausweichen. Die auf der linken Spur fahrende Verkehrsteilnehmerin wich ihrerseits wiederum nach links aus und machte eine Gefahrenbremsung. Trotzdem stieß sie mit der linken Fahrzeugseite mit der Schutzplanke zusammen, so dass an Fahrzeug und Schutzplanke Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub. Entweder über die B270 in Richtung Kaiserslautern-Siegelbach/Weilerbach oder aber über die A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Verkehrsunfall gegen 16:30 Uhr beobachtet oder den Geländewagen bemerkt haben. Informationen nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen.|pvd

