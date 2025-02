Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Delligsen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Delligsen (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags (7. Februar) haben Unbekannte einen Geldautomaten der örtlichen Volksbank-Filiale in der Dr.-Jasper-Straße in Delligsen gesprengt. Verletzt wurde dabei niemand, der Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Gegen 4.30 Uhr meldeten verschiedene Sicherheitsunternehmen sowie weitere Zeugen einen lauten Knall im Bereich der Bankfiliale sowie ein dunkles Fahrzeug, das sich im Anschluss in Richtung Bundesstraße 3 vom Tatort entfernt haben soll. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte jedoch nicht zum Erfolg.

Die Zentrale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich in ihrer örtlich zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück als Zentralstelle zur Bekämpfung von Geldautomatensprengungen wird die Sachleitung übernehmen. Presseanfragen sind daher an die Staatsanwaltschaft Osnabrück zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell