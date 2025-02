POL-GOE: Wenn aus Liebe Gewalt wird: Polizeidirektion Göttingen zeigt Ausstellung zum Thema Häusliche Gewalt vom 06. bis zum 18. Februar im Hildesheimer Rathaus

Polizeidirektion Göttingen

Wenn aus Liebe Gewalt wird: Polizeidirektion Göttingen zeigt Ausstellung zum Thema Häusliche Gewalt vom 06. bis zum 18. Februar im Hildesheimer Rathaus

Göttingen

Bundes- und landesweit steigen die bekanntgewordenen Fälle von häuslicher Gewalt kontinuierlich an. Um darauf aufmerksam zu machen und einen Beitrag zur Bekämpfung und Prävention von (Ex-)Partnerschaftsgewalt zu leisten, hat das Landeskriminalamt Niedersachsen unter der Schirmherrschaft der Niedersächsischen Ministerin für Inneres und Sport, Daniela Behrens, die Kampagne "HerzSchlag - Wenn aus Liebe Gewalt wird" konzipiert. Dabei handelt es sich um ein kooperatives Projekt, das in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Polizeibehörden sowie einer großen Anzahl externer Akteurinnen und Akteure entstanden ist. Bestandteil der Kampagne ist auch eine Ausstellung, die die Polizeidirektion Göttingen jetzt in ihren Zuständigkeitsbereich geholt hat: "HerzSchlag" ist ab sofort und bis zum 19. Februar in der Großen Halle des Rathauses Hildesheim zu sehen.

Die Kampagne besteht neben der Wanderausstellung aus einer Website mit Expertinnen- und Expertenbeiträgen, dem Kurzfilm "HerzSchlag", dem interaktiven Spiel "Red Flag oder Green Flag" sowie Audiodateien mit Berichten, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Ziel von "HerzSchlag" ist es, Betroffene, aber auch Menschen aus deren persönlichem Umfeld - als erste Ansprechpartnerinnen und -partner - im Hinblick auf das Thema (Ex-)Partnerschaftsgewalt zu sensibilisieren. Die Kampagne richtet sich an die gesamte Gesellschaft, insbesondere aber an Jugendliche ab dem neunten Schuljahr.

Die Ausstellung wurde Donnerstag (6. Februar) mit einem Festakt eröffnet, an dem neben einer Vielzahl von Polizeiangehörigen aus dem gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Göttingen auch Vertreterinnen und Vertreter von Hilfe- und Beratungseinrichtungen sowie die Leiterinnen und Leiter der weiterführenden Schulen aus Hildesheim teilnahmen. Neben einigen Redebeiträgen und einem Fachvortrag vom Landeskriminalamt Niedersachsen bereicherten Linda Riebau und Manuel Klein, Schauspieler am Theater für Niedersachsen in Hildesheim, die Ausstellungseröffnung mit zwei szenischen Lesungen von Berichten von Opfern häuslicher Gewalt. Im Anschluss an den offiziellen Teil besuchten die Teilnehmenden gemeinsam die Ausstellung.

"Die Kampagne ,HerzSchlag' bietet uns als Polizei die Möglichkeit, die Prävention bei Häuslicher Gewalt ganz gezielt voranzutreiben. Unser Ziel ist es, dass Menschen und insbesondere Frauen und Kinder gar nicht erst Opfer von Straftaten in ihrem eigenen Zuhause werden. Welche Konsequenzen Gewalt in den eigenen vier Wänden haben kann, wird in der Ausstellung sehr deutlich. Deutlich wird auch, dass man nicht wegschauen darf - denn häusliche Gewalt ist keine Privatsache und keine Familienangelegenheit, sondern eine schwere Straftat, die es mit aller Konsequenz zu bekämpfen gilt. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe", sagt Tanja Wulff-Bruhn, Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen, anlässlich der Ausstellungseröffnung.

Noch bis zum 18. Februar zu sehen

Die Ausstellung ist noch bis zum 19. Februar 2025 zu sehen und kann zu den Geschäftszeiten des Rathauses Hildesheim in der dortigen Großen Halle besucht werden. Weitere Informationen rund um die LKA-Kampagne "HerzSchlag" finden Sie unter www.herzschlag-kampagne.de.

