Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei fasst Dieb eines Handys

Kaiserslautern (ots)

Am späten Donnerstagabend wurde der Polizei ein Diebstahl eines Mobiltelefons in der Albrechtstraße gemeldet. Nach Angaben der Mitteilerin wurde sie von einem ihr bekannten 27-Jährigen geschlagen, später nahm er ihr das Handy weg. Eine hinzugerufene Polizeistreife traf den mutmaßlichen Täter bei der anschließenden Fahndung an und kontrollierte ihn. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten das gestohlene Handy und einen Schlagstock. Ein Drogenvortest zeigte an, dass der Mann vermutlich verschiedene Betäubungsmittel konsumiert hatte. Eine anschließende Blutentnahme auf der Dienststelle soll nun weiteren Aufschluss über den Konsum geben. Um weitere Straftaten zu verhindern, musste der 27-Jährige die Nacht in einer Zelle verbringen. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung, des Diebstahls und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell