POL-ESW: Pressebericht vom 03.03.25

Von Fahrbahn abgekommen

Um 10:05 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 20-Jähriger aus Heiligenstadt mit einem Pkw die B 249 zwischen Frieda und Wanfried. Dabei kam er mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die dortige Leitplanke, wodurch ein Sachschaden von ca. 3500 EUR entstand.

Wildunfall

Um 21:45 Uhr befuhr gestern Abend ein 55-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Pkw die L 3242 zwischen Albungen und Frankershausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR an dem Fahrzeug entstand.

Diebstahl von E-Bike

Zwischen dem 20.02.25 und dem 01.03.25 wurde in der Forstgasse in Eschwege durch unbekannte Täter eine Garage aufgebrochen. Aus dieser wurden zwei E-Bikes und ein Elektro-Tretroller im Gesamtwert von noch ca. 3000 EUR gestohlen. Hinweise: 05651/9250.

Körperverletzung

Während einer Veranstaltung in einer Gaststätte in der Struthstraße in Eschwege wurde am 02.03.25, um 03:30 Uhr, ein durch die Geschädigte zuvor abgewiesener 25-Jähriger aus Eschwege handgreiflich und schlug eine 36-jährige Eschwegerin ins Gesicht. Diese wurde dadurch leicht verletzt, zudem wurde deren Brille beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben.

Polizei Sontra

Geparktes Auto angefahren

Um 16:37 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 88-Jähriger aus Sontra mit einem Pkw die Fuldaer Straße in Sontra in Richtung Hornel. Aufgrund der tiefstehenden Sonne wurde der 88-Jährige geblendet, wodurch er einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw übersah, der leicht touchiert wurde. Sachschaden: ca. 600 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

