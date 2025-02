POL-ESW: Pressebericht 27.02.2025

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Eschwege ist jetzt eine Verkehrsunfallflucht zur Anzeige gebracht worden, die sich schon im Laufe der letzten Woche ereignet hat. Demnach ist im Bereich "Unter dem kleinen Wehr" /Mangelgasse ein blauer Kia Ceed von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Schaden wird mit 500 Euro angegeben. Der Unfallzeitraum liegt zwischen Montag (17.02.2025) 07.00 Uhr und Sonntag (23.02.2025) 17.00 Uhr. Genauer lässt sich dies durch den Geschädigten nicht mehr eingrenzen. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

Wildunfälle

Ein 26-jähriger Autofahrer aus Herleshausen erfasste am Mittwochabend um 19.40 Uhr ein Wildtier auf der Landesstraße L 3251. Der Mann war von Wommen in Richtung Herleshausen unterwegs als das Tier die Fahrbahn überquerte. Der bei dem Aufprall entstandene Schaden ist nur geringfügig und wird mit 200 Euro angegeben. Das Tier war später nicht mehr auffindbar. Ein weiterer Wildunfall ereignete sich dann am Mittwochabend um kurz vor 21.00 Uhr. Ein 55-jähriger Autofahrer aus Treffurt war zur besagten Zeit auf der B 7 von Wichmannshausen in Richtung Datterode unterwegs und erfasste kurz vor dem Ortseingang von Datterode einen Dachs. Das Tier war anschließend nicht mehr auffindbar. Der Schaden am Pkw des Mannes beläuft sich hier auf 1000 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in Lagerhalle; Wechselrichter und Akkus geklaut; Polizei sucht Zeugen

In der Zeit von Montag 18.00 Uhr bis Mittwoch 10.45 Uhr sind Unbekannte Täter in die Lagerhalle eines Solar- und Energietechnikbetriebes eingebrochen. Die Täter begaben sich dazu auf das in der Gutenbergstraße befindliche Grundstück und verschafften sich dort gewaltsam Zugang zu der Lagerhalle. Die Täter entwendeten mehrere Wechselrichter und Akkus in noch unbekannter Stückzahl. Derzeit geht man von einem Stehlschaden in Höhe von mehreren tausend Euro aus. Dazu kommt ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Versuchter Einbruch in Geräteschuppen; Polizei sucht Zeugen

Wie am Mittwoch bei der Polizei in Witzenhausen zur Anzeige gelangte, haben unbekannte Täter zwischen Montag 09.30 Uhr und Dienstag 11.30 Uhr auf einem Privatgrundstück in Marzhausen versucht, in eine Scheune einzubrechen. Die Tatörtlichkeit befindet sich in der Hermannröder Straße, wo die Unbekannten ein Bügelschloss an der Scheunentür mittels Trennschleifer gewaltsam öffneten. Nach erster Inaugenscheinnahme wurde jedoch nichts entwendet. Der Sachschaden wird mit 60 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

