Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 24.02.2025 (2)

Eschwege (ots)

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz gegenüber der Stadthalle Eschwege in der Straße "Hinter der Mauer" ist ein geparkter grauer Hyundai an der hinteren linken Stoßstange von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Ereignet hat sich der Vorfall am Samstag zwischen 10.30 und 13.30 Uhr. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Wahlplakat in Eschwege beschmiert; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Donnerstag 15.00 Uhr und Samstag 10.45 Uhr ist in Eschwege Reichensächser Straße/ Ecke Augustastraße ein größeres Wahlplakat der CDU beschmiert und beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, Beleidigung sowie Verleumdung/Üble Nachrede gegen Personen des politischen Lebens. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

In den Graben gerutscht

Einen leichten Schaden an ihrem Pkw und einem Leitpfosten verursachte eine 31-jährige Autofahrerin aus Meißner heute Morgen auf der L 3242 zwischen Germerode und Vierbach. Die Frau fuhr gegen 10.18 Uhr auf besagter Strecke auf den rechten Seitenstreifen, um ein ihr entgegenkommendes Fahrzeug besser durchfahren zu lassen. Aus Unachtsamkeit geriet die Frau dabei ohne Fremdeinwirkung zu weit nach rechts, so dass der Wagen in den angrenzenden Graben rutschte. Der Schaden ist noch nicht abschließend beziffert.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in Einfamilienhaus; Polizei sucht Zeugen

Erneut wurde in ein Einfamilienhaus in der Siemensstraße in Hessisch Lichtenau-Hirschhagen eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich in der vergangenen Woche zwischen Montag (17.02.25) 12.00 Uhr und Samstag (22.02.25) 13.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem betreffenden Wohnhaus und entwendeten mehrere Fernseher, eine Kettensäge sowie einen an dem Wohnhaus abgestellten roten Pkw Opel Corsa mit dem amtl. Kennzeichen ESW-CJ 111. Die dazugehörigen Fahrzeugschlüssel waren bereits zuvor bei einem Einbruch an gleicher Örtlichkeit geklaut worden (PM v. 17.02.25, 11:58 Uhr) Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0 oder die Kripo in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Pkw fährt in den Graben

Ein 19-jähriger Autofahrer aus Eschwege ist am Montag um 09.12 Uhr ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stillstand gekommen. Der junge Mann war auf der L 3464 von Werleshausen in Richtung Wendershausen unterwegs und verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 19-Jährige geriet dann über die Gegenfahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Straßengraben. Ein entgegenkommendes Auto konnte noch rechtzeitig ausweichen, so dass es hier nicht zu einem Zusammenstoß kam. Das Auto musste später aus dem Graben gezogen werden, der Schaden am Auto ist jedoch eher gering und beläuft sich auf etwa 250 Euro.

Verkehrszeichen beschmiert; Polizei sucht Zeugen

In Neu-Eichenberg (Bahnhof) wurde am Samstagabend um kurz nach 20.00 Uhr ein beschmiertes Verkehrszeichen festgestellt. Im Bereich Nelkenweg/Bahnhofstraße brachten unbekannte Täter auf dem Verkehrszeichen Vorfahrtstraße (Zeichen 306) zwei verbotene SS-Runen auf. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung mittels Graffiti und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinweise unter 05542/9304-0 an die Polizei Witzenhausen oder unter 05651/925-0 an die Kripo in Eschwege.

