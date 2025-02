Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 21.02.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Anhänger löst sich

Um 07:00 Uhr befuhr heute Morgen ein 44-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Klein-Lkw mit Anhänger die Straße "Schützengraben" in Eschwege. Möglicherweise durch einen Defekt an der Anhängerkupplung löste sich der Anhänger vom Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dadurch prallte der Anhänger gegen zwei dort geparkte Autos und einem Betonpoller, wodurch ein Sachschaden von ca. 5000 EUR entstand.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 10:55 Uhr touchierte gestern Vormittag ein 70-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard in der Klosterstraße in Eschwege beim Ausparken einen geparkten Pkw VW, wodurch ein Sachschaden von ca. 700 EUR entstand.

Wildunfälle

Um 20:15 Uhr befuhr gestern Abend ein 57-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die B 452 in Richtung Bad Sooden-Allendorf. In der Gemarkung von Wehretal kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend weiter lief. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 18:35 Uhr, ein 44-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf, der mit seinem Pkw zwischen Kammerbach und Abzweig Orferode unterwegs war. Das Reh überlebte den Aufprall nicht. Sachschaden am Auto: ca. 1000 EUR.

Diebstahl von Kennzeichen

Zwischen dem 18.02.25, 08:00 Uhr und dem 20.02.25, 19:50 Uhr wurden von einem VW Golf die beiden amtlichen Kennzeichen "ESW-LP 66" samt Kennzeichenträger gestohlen. Das Auto war im Tatzeitraum auf dem Parkplatz "Am Bahnhof" in Bad Sooden-Allendorf geparkt. Schaden: ca. 100 EUR. Hinweise: 05652/9279430.

Kellereinbruch

Um 13:15 Uhr wird gestern Mittag ein Einbruch in einen Kellerraum im Rotdornweg in Eschwege gemeldet. Ein bislang unbekannter Täter drang zur Mittagszeit in die Kellerräume des Mehrfamilienhauses ein und hebelte einen Kellerraum auf. Aus diesem entwendete er eine Kamera. Der Schaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 18:30 Uhr befuhr gestern Abend eine 44-Jährige aus der Gemeinde Ringgau mit ihrem Pkw die K 20 zwischen Markershausen und der L 3423. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallfluchten

Durch Zeugen wurde mitgeteilt, dass gestern zwischen 14:30 und 15:45 Uhr ein Teil der Leitplanke auf der B 487 in Höhe der "Walbachsmühle" beschädigt wurde. Die Ermittlungen ergaben, dass ein flüchtiger Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug die B 487 von Spangenberg-Schnellrode kommend in FR Hessisch Lichtenau-Retterode befuhr. Dabei kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die dortige Schutzplanke, die dabei erheblich beschädigt wurde.

Zwischen 20:00 Uhr und 21:15 Uhr wurde am 19.02.25 ein Ford Fiesta, der in der Straße "Jonasbach" in Höhe Hausnummer 11 in Großalmerode geparkt war, beschädigt. Der Schaden wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursacht.

Hinweise auf die flüchtigen Verursacher nimmt in beiden Fällen die Polizei in Hessisch Lichtenau unter Tel.: 05602/93930 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell