Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 24.02.2025

Eschwege (ots)

Einbruch in Autolackierbetrieb; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Samstag 14.00 Uhr und Sonntag 12.45 Uhr sind Unbekannte in einen Autolackierbetrieb in der Straße Hessenring in Eschwege eingebrochen. Nachdem die Täter zunächst erfolglos versuchten ein Fenster aufzuhebeln, zerstörten sie schließlich mit Brachialgewalt eine Glastür und gelangten so in die Räumlichkeiten des Betriebes, wo die Täter mehrere Schränke durchsuchten und einen geringen Bargeldbetrag an sich bringen konnten. Der Sachschaden wird zudem mit 1500 Euro angegeben. Hinweise unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Versuchter Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Nicht geglückt ist unbekannten Tätern der Diebstahl eines hochwertiges E-Bikes (Pedelec) in der Berliner Straße in Bad Sooden-Allendorf. Das auf dem Gelände der Reha-Klinik auf einem Fahrradabstellplatz/Carport abgestellte Rad war mit zwei Schlössern gesichert, von dem die Täter eines jedoch nicht gewaltsam überwinden konnten. So blieb es glücklicherweise bei angerichtetem Sachschaden an dem anderen Schloss in Höhe von 150 Euro. Ereignet hat sich der Diebstahlsversuch zwischen Freitag 10.00 Uhr und Sonntag 10.40 Uhr. Hinweise unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Pedelec aus in Keller geklaut; Polizei sucht Zeugen

Ein weiterer Kellereinbruch wird aus einem Mehrfamilienhaus im Rotdornweg in Eschwege gemeldet, wo bereits letzte Woche ein Einbruch zur Anzeige gelangte (s. PM vom 21.02.25, 10.25 Uhr). Bei dem jetzt zur Anzeige gebrachten Einbruch haben unbekannte Täter ein schwarzes Pedelec der Marke "Fafrees" (weiteres nicht bekannt) im Wert von 700 Euro geklaut. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag (13.02.25) 16.00 Uhr und Samstag (22.02.25) 18.00 Uhr. Hinweise unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Polizei Sontra

Verkehrszeichen geklaut; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizeistation in Sontra ist der Diebstahl von Verkehrszeichen zur Anzeige gebracht worden. Demnach haben Unbekannte in der vergangenen Woche zwischen Montag (17.02.25) 06.00 Uhr und Freitag (21.02.25) 17.30 Uhr auf der Bundesstraße B 7, zwischen den Orten Röhrda und Netra, zwei Geschwindigkeitsschilder (70 km/h) aus einem Baustellenbereich geklaut. Der Stehlwert der Schilder samt Halterungen beläuft sich auf insgesamt 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0 entgegen.

Wildunfall

Ein Schaden von 1500 Euro entstand am Montagmorgen am Wagen eines 37-Jährigen aus Sontra, der gegen 06.35 Uhr die Kreisstraße K 28 von der B 400 kommend in Richtung Sontra befuhr. Der Mann hatte auf besagter Strecke ein Reh erfasst, welches nach dem Aufprall davonlief.

Polizei Hessisch Lichtenau

Kiosk beschädigt; Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben bislang noch unbekannte Täter in der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau die Seitenscheibe an einem Kiosk mutwillig beschädigt und dadurch einen Schaden von 100 Euro angerichtet. Zwei Männer im Alter von ca. 20 Jahren sollen von der Tatörtlichkeit in einem schwarzen VW Golf mit KS-Zulassung geflohen sein. Der Vorfall ereignete sich gegen 01.25 Uhr. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0 entgegen.

Alkoholisiert von Unfallstelle geflüchtet

Die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau haben Ermittlungen gegen einen 41-jährigen Autofahrer aus Großalmerode aufgenommen, der in alkoholisiertem Zustand einen Unfall verursacht und anschließend geflüchtet sein soll. Wie die Beamten berichten, befuhr der 41-Jährige am Sonntagabend gegen 22.40 Uhr in Großalmerode die Friedenstraße in Richtung Kassler Straße, kam dabei von der Fahrbahn ab und krachte dann in ein geparktes Auto. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 4500 Euro. Aufgrund eines verlorenen Kennzeichens kamen die hinzugerufenen Beamten dem Verursacher auf die Spur. Als die Beamten den 41-Jährigen später antrafen, ergab ein Alcotest einen Wert von über 2,3 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung wurden eingeleitet.

Polizei Witzenhausen

Mercedes Sprinter geklaut; Polizei sucht Zeugen

In Witzenhausen-Wendershausen haben unbekannte Täter einen silberfarbenen Mercedes Sprinter geklaut, der in der Straße "An der Werra" verschlossen abgestellt war. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag 19.30 Uhr und Samstag 09.15 Uhr. Der geschlossene Transporter war u.a. mit diversen Werkzeugen und Baumaterialien beladen. Der Stehlwert des Fahrzeugs liegt bei 20.000 Euro Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0 entgegen.

Parkrempler

Eine 61-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf hat am Sonntagvormittag um kurz nach 11.00 Uhr in der Oberen Mühlstraße in Witzenhausen beim Einparken das Auto eines 46-Jährigen aus Witzenhausen touchiert. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf 500 Euro (Verursacherin) und 1000 Euro.

