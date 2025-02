Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 26.02.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall im Begegnungsverkehr; Schaden 1000 Euro

Zu einem Verkehrsunfall mit 1000 Euro Schaden kam es am Dienstag um kurz nach 08.00 Uhr auf der Kreisstraße K 3 zwischen Jestädt und Grebendorf. Zur besagten Uhrzeit befuhr eine 53-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die K 3 in Richtung Grebendorf, in der Gegenrichtung war ein ebenfalls aus Eschwege stammender 33-Jähriger in seinem Auto unterwegs. Beim Vorbeifahren kollidierten die beiden Autos seitlich, wobei an den Fahrzeugen die beiden linken Außenspiegel zu Bruch gingen. Der Schaden beläuft sich hier auf jeweils 500 Euro.

Versuchter Einbruchsdiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Wie am Dienstag zur Anzeige gebracht wurde, haben Unbekannte Täter versucht in der Straße "Wolfsgraben" in Eschwege in ein Mehrfamilienhaus bzw. in eine dortige Zahnarztpraxis einzubrechen. Die Täter versuchten hier die Hauseingangstür aufzuhebeln, was aber misslang. Es entstand lediglich Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Wie die Beamten aus Eschwege berichten, liegt die Tatzeit zwischen Donnerstag (20.02.25) 10.38 Uhr und Montag (24.02.25) 08.30 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Marktstraße in Wanfried, kurz nach der Kreuzung "Auf dem Bache", ist ein geparkter weißer Suzuki beim Ausparken beschädigt worden. Das verursachende Fahrzeug, welches zuvor offenbar rechts neben dem Suzuki geparkt hatte, fuhr anschließend unerlaubt davon. Der entstandene Schaden an dem Suzuki befindet sich am vorderen, rechten Radkasten und wird auf 500 Euro beziffert. Die Unfallzeit liegt zwischen Montag 10.30 Uhr und Dienstag 10.00. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Kollision zwischen Pkw und Fahrradfahrer

Ein 38-jähriger Autofahrer aus Eschwege befuhr am Dienstag gegen 16.30 Uhr in Eschwege die Humboldtstraße aus Richtung Kreisverkehr Leimentor/Goldbachstraße in Richtung Boyneburger Tor. Beim Rechtsabbiegen auf ein Privatgrundstück übersah er dann einen 36-Jährigen aus Eschwege, der mit einem Fahrrad die Humboldtstraße auf einem abgetrennten, rechtsseitigen Fahrradweg in gleicher Richtung befuhr. Bei der anschließenden Kollision kam der 36-Jährige zu Fall und zog sich leichte Sturzverletzungen zu, die jedoch nicht weiter behandelt werden mussten. Der entstandene Schaden am Pkw beläuft sich auf 2000 Euro. Dazu kommt ein Schaden von 150 Euro an der Kleidung des Fahrradfahrers.

Fahrradcomputer geklaut; Polizei sucht Zeugen

Von einem im "Südring" beim Oberstufengymnasium in Eschwege abgestellten dunkelblauen Pedelec (Marke Victoria) haben Unbekannte einen Fahrradcomputer im Wert von 100 Euro geklaut. Der Diebstahl geschah am Dienstag zwischen 11.35 Uhr und 15.05 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

Versuchter Einbruchsdiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Wie am Dienstagabend angezeigt wurde, haben Unbekannte Täter versucht in der Straße "Segel" in Sontra in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Täter beschädigten die Glasscheibe einer Terrassentür zur dahinter befindlichen Küche, gelangten aber offenbar nicht ins Haus. So entstand lediglich Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Wie die Beamten aus Sontra berichten, ereignete sich der Einbruchsversuch am Dienstag zwischen 19.10 Uhr und 21.53 Uhr. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Wildunfall

Ein 24-jähriger Autofahrer aus Wutha-Farnroda befuhr am Dienstagabend gegen 23.00 Uhr die B 400 in Richtung Richelsdorf und erfasste zwischen Breitau und Ulfen einen Dachs, der dann an der Unfallstelle verendete. Der Schaden am Pkw des 24-Jährigen beläuft sich auf 1500 Euro.

Polizei Witzenhausen

Von der Fahrbahn abgekommen

Eine 22-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen ist am Dienstagabend ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Die junge Frau befuhr gegen 21.45 Uhr die Bundesstraße B 80 aus Richtung Hedemünden kommend, in Richtung Witzenhausen. Auf besagter Strecke kam die Frau aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit der dortigen Leitplanke. Das nicht mehr fahrbereite Auto (Schaden 5000 Euro) musste später abgeschleppt werden. An der Leitplanke entstand ein Schaden 1000 Euro.

Schlüsseltresor aufgebrochen; Polizei sucht Zeugen

Bei einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße in Witzenhausen haben Unbekannte einen außen an der Hauswand angebrachten Schlüsseltresor gewaltsam aufgebrochen. Die Täter ließen die darin befindlichen Schlüssel zum Haus mitgehen. Festgestellt wurde der Vorfall am Dienstag gegen 12.10 Uhr. Der verursachte Sachschaden liegt bei 200 Euro. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

