Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (6/2025) Spaziergänger von Hund gebissen - Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung, Hundehalter oder Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Ahnstraße in Höhe Hsnr. 19, Freitag, 31. Dezember 2024, gegen 18.30 Uhr

BAD LAUTERBERG (ab) - Ein 64-jähriger Hotelgast wurde im Rahmen eines Spazierganges bereits am Dienstag (31.12.24) in der Ahnstraße in Höhe Hausnummer 19 in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) von einem unbekannten, vermeintlichen Schäferhund in den Oberarm gebissen und musste sich daraufhin in ärztliche Behandlung begeben. Der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei.

Laut ersten Erkenntnissen kam dem 64- Jährigen auf dem Weg zu seinem Hotel in der Ahnstraße auf dem Fußgängerweg eine bislang unbekannte männliche Person mit einem Hund entgegen. In Höhe des 64-Jährigen sprang der Hund diesen plötzlich an und biss ihm in den Arm. Er wurde hierbei leicht verletzt, seine Jacke wurde beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich zusammen mit seinem Hund in unbekannte Richtung. Bei dem Hund soll es sich laut Größe und Beschreibung vermutlich um einen Schäferhund gehandelt haben. Der Hundehalter wird als ca. 30-35 Jahre alt beschrieben und einer Größe von ca. 175-180 cm. Näheres ist nicht bekannt.

Zeugen, die Angaben zum Hundehalter oder seinen Hund machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

