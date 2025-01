Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (5/2025) Sachbeschädigung in Bad Lauterberg - Reifen von VW Beetle und Jeep zerstochen, Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Ritscherstraße, Höhe Hsnr. 4, zwischen 28. und 30. Dezember 2024

BAD LAUTERBERG (ab) - Bereits in den letzten Tagen des vergangenen Jahres haben Unbekannte im Zeitraum zwischen dem 28. und 30.12.24 auf einem Parkplatz an der Ritscherstraße 4 in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) einen geparkten VW Beetle sowie einen Jeep Compass mutwillig beschädigt.

Nach ersten Ermittlungen zerstachen der oder die Täter an den beiden Fahrzeugen insgesamt sieben Reifen mit einem unbekannten scharfen Gegenstand. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Von den Sachbeschädigern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell