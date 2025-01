Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (2/2025) Falschfahrer auf der B243 - Zeugen und weitere Geschädigte zur Gefährdung durch grauen VW Golf gesucht

Göttingen (ots)

Herzberg, Bundesstraße 243, zwischen Bad Lauterberg und Herzberg Dienstag, 31. Dezember 2024, gegen 18.45 Uhr

HERZBERG (ab) - Am frühen Silvesterabend (31.12.24) kam es gegen 18.45 Uhr auf der Bundesstraße 243 zwischen Bad Lauterberg und Herzberg, in Fahrtrichtung Herzberg (Landkreis Göttingen), zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog ein 20 Jahre alter Fahrer aus Norddeutschland beim Verlassen des Tankstellengeländes an der B243 in Höhe Herzberg aus bislang unbekannter Ursache mit seinem VW Golf in die falsche Richtung auf die B243 ein und wurde so zum "Geisterfahrer" auf der viel befahrenen Kraftfahrstraße.

Schon nach wenigen Augenblicken kamen dem VW-Fahrer und seinem 27 Jahre alten Begleiter ein Seat Ibiza aus dem Landkreis Göttingen entgegen, dessen 31 Jahre alter Fahrer zusammen mit seinem 35-jährigen Beifahrer die B243 von Bad Lauterberg in Richtung Herzberg befuhr. Nur durch eine abrupte Gefahrenbremsung sowie anschließendem Ausweichen gelang es dem 31-Jährigen in seinem Seat eine Kollision mit dem VW zu verhindern. Ein Schadensfall blieb so glücklicherweise aus.

Der 20-jährige Golf-Fahrer erkannte daraufhin sein Fehlverhalten und versuchte umgehend zu wenden. Dabei verunfallte er im angrenzenden Straßengraben, verletzt wurde dabei niemand.

Die Polizei in Bad Lauterberg ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. Für die Ermittler sind hierbei Hinweise von Zeugen und weiteren Geschädigten von Bedeutung. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 05524/963-0 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell