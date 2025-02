Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 25.02.2025

Polizei Eschwege

Gasflasche von Campingplatz geklaut; Polizei sucht Zeugen

Am Montag ist der Diebstahl einer 33 kg schweren Gasflasche angezeigt worden, welche unbekannte Täter vom Campingplatz "Knaus Camping-Park" am Werratalsee entwendeten. Die Gasflasche war in einem entsprechenden Schrank verstaut, der von den Unbekannten geöffnet werden konnte. Der Stehlwert liegt bei 150 Euro. Der Diebstahl ereignete sich zwischen dem 14. Februar (Freitag) und dem gestrigen Montag. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Wildunfall

Ein 39-jähriger Autofahrer aus Eschwege erfasste am Montag um 21.25 Uhr einen Fuchs, als er auf der B 249 von Wanfried in Richtung Eschwege unterwegs war. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Der Sachschaden wird mit 500 Euro angegeben.

Verkehrsunfallflucht; Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Eschwege hat Ermittlungen gegen einen unbekannten Verkehrsteilnehmer aufgenommen, der mit einem Sattelzug (Zugmaschine und Auflieger) eine Hausfassade beschädigte und dann davongefahren ist. Ereignet hat sich der Unfall in der Nacht von Montag auf Dienstag um kurz nach 02.00 Uhr in Reichensachsen in der Bahnhofstraße/Steinweg, wo der Sattelzug offenbar beim Rangieren mit einer Hausfassade kollidierte, welche dadurch beschädigt wurde. Der Schaden wird auf 2000 Euro beziffert. Anschließend setzte der Sattelzug seine Fahrt unvermindert fort. Es soll sich nach derzeitigen Erkenntnissen um eine weiße Zugmaschine und einen weißen Auflieger ohne Aufschrift gehandelt haben. Ein von Zeugen abgelesenes Kennzeichen des Sattelzuges, KA-KX 1049, ist so nicht existent könnte aber ähnlich lauten. Die Ermittlungen dazu dauern an. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Nachbarschaftliche Streitigkeiten eskalieren

Ermittlungen wegen Körperverletzung hat die Polizei Eschwege am Montagabend gegen eine 61-jährige Frau aus der Kreisstadt aufgenommen, die mit einer ebenfalls aus Eschwege stammenden 31-jährigen Nachbarin aneinandergeriet. Zunächst soll die 61-Jährige den Pkw der anderen Frau mutwillig bespuckt haben, wonach es zum verbalen Disput kam. In dessen Verlauf soll die 61-Jährige dann aber auch handgreiflich geworden sein und die 31-Jährige ins Gesicht geschlagen und an der Hand verletzt haben. Ereignet hat sich der Vorfall um kurz nach 22.00 Uhr in der Innenstadt von Eschwege.

Polizei Sontra

Wildunfall

Am Montagabend erfasste eine 41-jährige Autofahrerin aus Werra-Suhl-Tal einen Dachs, als sie gegen 23.18 Uhr die Landesstraße L 3248 von Wölfterode in Richtung Blankenbach befuhr. Das Tier lief weiter, am Auto entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Einbruch in Einfamilienhaus; Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Montagabend sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Unterrieden eingebrochen. Zwischen 18.30 Uhr und 20.35 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem betreffenden Haus in der Ludwigsteinstraße, indem sie ein Fenster aufhebelten. Zuvor hatten die Täter erfolglos versucht, sich über den Wintergarten Zutritt zum Haus zu verschaffen. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten nach Wertsachen und konnten letztlich Schmuck und einen Tresor an sich bringen. Sowohl die Höhe des Stehlgutes als auch die des angerichteten Sachschadens liegt im niedrigen 4-stelligen Bereich. Hinweise nimmt die Kripo in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen, wo jetzt die weiteren Ermittlungen geführt werden.

