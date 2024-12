Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis

FW Rheingau-Taunus: Feuer in Kunststoffbetrieb in Eltville am Rhein

Eltville am Rhein (ots)

Pressemeldung Freiwillige Feuerwehr Eltville am Rhein

Am 18.12.2024 werden um 14:24 Uhr die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Stadtteil Eltville alarmiert. Laut Notruf brennt es in einem Kunststoffbetrieb in der Friedrichstraße 50. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte steigt dichter, schwarzer Rauch aus einem der Gebäude auf dem Firmengelände. In der Halle ist ein großflächiges Feuer ausgebrochen. Der Betrieb wird umgehend evakuiert.

Feuerwehren aus den Eltviller Stadteilen Erbach, Martinsthal und Rauenthal werden nachgefordert. Den Einsatzkräften gelingt es, das Feuer schnell zu löschen. Anschließend wird das Gebäude gelüftet und das Dach, bestehend aus Holzbalken, nach Glutnestern durchsucht. Mit einem Hochleistungslüfter werden die Gebäude durchlüftet, um den dichten Rauch aus dem Inneren zu entfernen. Nach zwei Stunden ist der Einsatz für die Feuerwehren beendet. Die betroffene Halle ist durch den Brand erheblich beschädigt worden und kann derzeit nicht genutzt werden

Insgesamt klagen elf Mitarbeiter des Kunststoffbetriebs über Übelkeit und Unwohlsein aufgrund des eingeatmeten Rauches und werden vom Rettungsdienst betreut. Von den elf Mitarbeitern müssen drei ins Krankenhaus. Einer konnte das Krankenhaus wieder verlassen. Brandursache und Schadenshöhe ermittelt die Polizei.

Im Einsatz waren 62 Frauen und Männer der Feuerwehren Stadtteil Eltville, Eltville-Martinsthal, Eltville-Erbach und Eltville-Rauenthal und Kräfte der Feuerwehr Geisenheim sowie 5 Rettungswagen, ein Notarzt und der Bundes-Erkunder (ein Messwagen) aus Bad Schwalbach mit Besatzung und der Einsatzleitwagen (ELW) Rettungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis, übermittelt durch news aktuell