Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 28.02.205

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Diebstahl von Versicherungskennzeichen; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben von einem in der Goldbachstraße abgestellten schwarzen E-Scooter der Marke Zamelux das Versicherungskennzeichen 814 PIM abmontiert und mitgenommen. Dies wurde am Donnerstag bei der Polizei in Eschwege zur Anzeige gebracht. Ereignet hat sich der Diebstahl am Donnerstag zwischen 09.30 und 10.30 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Sachbeschädigung durch Graffiti; Polizei sucht Zeugen

Eine unbekannte Person hat am Donnerstagabend gegen 23.10 Uhr eine Hauswand des Fitness-Studios "Clever Fit" am Stad in Eschwege mit einem silbernen Graffiti besprüht. Die Person konnte noch beobachtet werden, flüchtete dann jedoch in unbekannte Richtung. Es soll sich um einen ca. 170-180 cm großen, schlanken Mann gehandelt haben der eine blaue Jeans und eine khakifarbene Daunenjacke trug. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung (Schaden 200 Euro). Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Jüdische Gedenktafel beschmiert; Polizei sucht Zeugen

In der Walburger Straße in Witzenhausen haben unbekannte Täter eine jüdische Gedenktafel beschmiert, die an einem Bürogebäude angebracht ist. Die Täter brachten auf der Tafel einen Judenstern in schwarzer Farbe auf. Die Polizei hat in dem Fall Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Volksverhetzung aufgenommen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch 16.30 Uhr und Donnerstag 11.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell