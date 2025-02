Polizei Eschwege

POL-ESW: 40-Jähriger nach Drohverhalten vorläufig festgenommen und der Psychiatrie zugeführt

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Am Freitagmittag ist ein 40-jähriger Mann von der Polizei in Eschwege vorläufig festgenommen worden. Der seit kurzem in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in der Eschweger Innenstadt untergebrachte Mann, zeigte sich in den vergangenen Tagen psychisch auffällig und äußerte sich schließlich am Freitag verbal aggressiv und bedrohlich ggü. Mitarbeitern und Mitbewohnern in der Einrichtung. Daraufhin alarmierten die Mitarbeiter der Wohneinrichtung die Polizei.

Die besagte Einrichtung wurde dann durch Einsatzkräfte der Polizei aufgesucht, wo der 40-jährige Bewohner um 13.10 Uhr in den dortigen Räumlichkeiten augenscheinlich unverletzt festgenommen werden konnte. Aufgrund seines psychischen Gesundheitszustands ist der 40-Jährige in der Folge dem Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie in Eschwege zugeführt worden.

Pressestelle PD Werra-Meißner, PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell