POL-ESW: Pressebericht vom 05.03.25

Eschwege (ots)

Von Fahrbahn abgekommen

Um 10:25 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 30-Jähriger aus Schimberg die B 27 zwischen Bad Sooden-Allendorf und Eschwege. Dabei kam er mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab auf den dortigen Grünstreifen. Dort beschädigte er mit dem Auto einen Leitpfosten, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 3000 EUR entstand.

Lkw beschädigt Pkw

Um 10:20 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 48-Jähriger aus Fuldabrück mit einem Lkw die Straße "Riethweg" in Grebendorf in Richtung "An der Schindersgasse". Eine 74-Jährige aus der Gemeinde Meinhard befuhr zu dieser Zeit ebenfalls den "Riethweg", jedoch in Richtung Eschweger Straße, wo sie an der dortigen Haltelinie ihr Auto abstoppte. Beim Vorbeifahren streifte der Lkw den Pkw im Heckbereich, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

Wildunfall

Um 06:20 Uhr befuhr heute Morgen ein 62-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit einem Pkw die L 3203 in Richtung Oberhone. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, wodurch ein Sachschaden von ca. 3500 EUR an dem Auto entstand.

Polizei Sontra

Wildunfälle

Mit einem Waschbär kollidierte heute früh, um 06:04 Uhr, ein 28-Jähriger Pkw-Fahrer, der auf der L 3248 zwischen Blankenbach und Richelsdorf unterwegs war. Der Waschbär überlebte den Aufprall nicht; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR.

Kurz darauf kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Reh und einem Pkw, der von einem 58-jährigen Herleshäuser gefahren wurde. Der Unfall ereignete sich auf der L 3247 zwischen Herleshausen und Altefeld. Das Tier verendete am Unfallort; der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Kind fährt mit Fahrrad gegen Pkw - Unfallflucht

Um 13:03 Uhr befuhr gestern in der Mittagszeit eine 37-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw die Straße "Mühlweg" in Hessisch Lichtenau und bog dann nach links in die Friedenstraße ein. Zu dieser Zeit befuhr ein Kind mit einem Fahrrad die Friedenstraße (Einbahnstraße) entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Mühlweg. Im Kreuzungsbereich kam es dadurch zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Anschließend entfernte sich das Kind mit dem Fahrrad, so dass weder die Personalien noch mögliche Verletzungen bekannt sind. Es entstand Sachschaden am Pkw. Beschreibung Kind/Rad: ca. 10- 12 Jahre und von schlanker Figur. Das Kind trug eine Brille und hatte einen blau-schwarzen Helm auf. Es war bekleidet mit einer kurzen braunfarbenen Hose und führte einen Bundeswehrrucksack mit sich. Bei dem Rad soll es sich um ein schwarzes Mountain-Bike handeln. Hinweise: 05602/93930.

Unfall beim Einfahren

Um 11:53 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 77-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw in der Biegenstraße in Hessisch Lichtenau vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einzufahren. Datei übersah er den dort fahrenden Pkw eines 76-Jährigen aus Hessisch Lichtenau, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit einem Sachschaden von ca. 9000 EUR kam.

Sachbeschädigung an Pförtnergebäude

Um 11:00 Uhr wurde gestern Vormittag festgestellt, dass unbekannte Täter auf dem Gelände der ehemaligen Blücherkaserne in Hessisch Lichtenau das dortige Pförtnerhaus beschädigt hatten. Der oder die Täter schlugen die Panzerglasscheiben des Wachhäuschens ein, wodurch ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR entstand. Die Tatzeit kann bis zum 17.02.25 zurückliegen. Hinweise: 05602/93930.

