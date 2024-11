POL-PIBIN: Fahrer mit gefälschtem Führerschein und unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) - Amm Abend des 13.11.2024 wurde gegen 18:09 Uhr ein 21-jähriger Mann mit seinem PKW in der Hitchinstraße in Bingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei ihm Anhaltspunkte für den zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln gewonnen werden, was durch einen Drogenschnelltest bestätigt wurde, welcher positiv auf die Stoffgruppe der Opiate reagierte. Die Weiterfahrt mit dem PKW wurde dem Mann ...

mehr