Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 07.03.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Um 12:40 Uhr befuhr gestern in der Mittagszeit eine 72-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die L 3424 in Richtung Langenhain. Dabei geriet sie mit dem Auto in Höhe der "Blauen Kuppe" nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen dort aufgestellten Verkehrsspiegel. Durch ein zufällig vorbeikommenden Zeugen wurde die 72-Jährige zunächst nach Hause gefahren. Von dort fuhr sie jedoch kurz darauf mit einem anderen Bekannten zurück zum Unfallort, offenbar, um ihr Auto dort abzuholen. Den dort anwesenden Polizeibeamten blieb der alkoholisierte Eindruck nicht verborgen; ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,8 Promille. Es folgte ein Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Sachschaden: ca. 6500 EUR.

Auffahrunfall

Um 18:15 Uhr befuhr gestern Abend eine 53-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit ihrem Pkw die Niederhoner Straße in Eschwege stadtauswärts. In Höhe eines Baumarktes bremste sie ihr Auto verkehrsbedingt ab. Der nachfolgende 16-Jährige aus der Gemeinde Ringgau bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Kleinkraftrad auf das Auto auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Außenspiegel beschädigt

Um 13:30 Uhr befuhr gestern Mittag ein 56-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit einem Linienbus die Bahnhofstraße in Eschwege. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw kam es zur seitlichen Berührung, wodurch der Außenspiegel des Autos beschädigt wurde. Sachschaden: ca. 250 EUR.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 09:40 Uhr parkte gestern Morgen ein 69-Jähriger aus der Gemeinde Berkatal mit seinem Pkw in der Straße "Hinter der Mauer" in Bad Sooden-Allendorf rückwärts aus. Dabei fuhr er mit dem Heck des Pkws gegen den vorderen rechten Kotflügel eines gegenüber geparkten Autos. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Außenspiegel beschädigt

In Höhe der Bushaltestelle "Am Weidegraben" in der Ermschwerder Straße in Witzenhausen kam es am gestrigen Abend, um 18:53 Uhr, zum Zusammenstoß mit den Außenspiegeln zweier Pkws, die von einem 24-jährigen Witzenhäuser und einer 55-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurden. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 21:18 Uhr befuhr gestern Abend ein 34-jähriger Witzenhäuser mit einem Pkw die Straße "Am Frauenmarkt" in Witzenhausen. Bei einer polizeilichen Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel das Auto fuhr, was ein durchgeführter Test bestätigte. Dieser verlief positiv aus THC und Amphetamine, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell