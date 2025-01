POL-MG: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - In den vergangenen Tagen brachen bislang unbekannte Täter in Gebäude verschiedener Institutionen im Stadtgebiet ein. Die Kriminalpolizei prüft mögliche Tatzusammenhänge. Sie sucht Zeugen. In einem Eiscafé an der Dünner Straße entwendeten die Täter zwischen dem 18. und dem 20. Januar eine Siebträgermaschine. An der Ottostraße ...

mehr