Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Festnahme nach möglicher Bedrohung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 22.10.2024, zwischen 08:30 Uhr und 09:15 Uhr, sollen in der Malteserordenstraße in Freiburg mehrere Fahrradfahrer und weitere Verkehrsteilnehmer durch eine männliche Person bedrängt und bedroht worden sein. Der 53-Jährige, welcher sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde später durch Polizeibeamte an seiner Wohnanschrift festgenommen. Bei der Festnahme widersetzte sich der Mann den polizeilichen Maßnahmen. Hierbei wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Der Polizeiposten Freiburg-St. Georgen (Tel.: 0761/12017140) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall in der Malteserordenstraße beobachtet haben oder Hinweise geben können.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761-882-4421) rund um die Uhr entgegen.

mg

