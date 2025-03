Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 10.03.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Diebstahl einer Gasflasche

Am gestrigen Sonntagnachmittag wurde auf dem Gelände des Campingparks "Am Werratalsee" in Eschwege eine Gasflasche entwendet. Hierzu haben der oder die Täter den Metallbehälter hinter einem Campinganhänger mittels eines Fünfkantschlüssels unberechtigt geöffnet, um die gefüllte Gasflasche zu entwenden. Schaden: 180 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 16:30 Uhr wurde am gestrigen Sonntagnachmittag ein 37-Jähriger aus Wendehausen mit einem Klein-Lkw in der Mangelgasse/ Parkplatzgelände "Werdchen" in Eschwege durch die Polizei angehalten und kontrolliert, da an dem Fahrzeug bulgarische Kennzeichen angebracht waren, die für ein anderes Fahrzeug ausgegeben sind. In diesem Zusammenhang ergab sich auch der Verdacht auf den Konsum berauschender Mittel. Der 37-Jährige räumte den Konsum von Cannabis und Amphetaminen ein. Zudem muss er sich wegen Kennzeichenmissbrauch und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Polizei Sontra

Diebstahl einer Wildkamera

Zwischen dem 03.03.25 und dem 09.03.25, 14:00 Uhr, wurde in der Waldgemarkung "Rodelsbach" unweit der Baustelle BAB 44 in der Gemarkung von Ulfen eine Wildkamera entwendet. Diese war in einer Höhe von über zwei Metern an einem Baum montiert, wo sie von Unbekannten entfernt und gestohlen wurde. Schaden: ca. 60 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Lkw

Am gestrigen Sonntag wurde in der Karlsbrunnenstraße in Neu-Eichenberg ein am Fahrbahnrand geparkter Klein-Lkw durch Unbekannte beschädigt. Zwischen 10:00 Uhr und 16:30 Uhr wurde das Fahrzeug im Bereich der hinteren rechten Fahrzeugtür zerkratzt. Der Sachschaden wird mit ca. 750 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell