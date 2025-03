Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 12.03.25

Eschwege (ots)

Pkw durch Spiegelglas beschädigt

Um 11:30 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 52-Jährige aus der Gemeinde Meißner mit ihrem Pkw die L 3241 von Eschwege kommend in Richtung Weidenhausen. Dabei verlor das Auto das Spiegelglas auf der Beifahrerseite, welches dann auf die Motorhaube des nachfolgenden Autos einschlug, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR an dem Fahrzeug entstand.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 09:45 Uhr beschädigte gestern Morgen auf dem Parkplatzgelände "Vita-Gesundheit" in der Straße "Jardin-de-Saint-Mandé" in Eschwege eine 78-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw einen dort geparkten Land Rover, wodurch ein Sachschaden von ca. 8000 EUR entstand.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 18:03 Uhr befuhr gestern Abend ein 56-Jähriger aus Stauffenberg mit einem Pkw die L 3228 zwischen Fürstenhagen und Hessisch Lichtenau. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, welches die ehemalige B 7 überquerte. Das Tier überlebte den Aufprall nicht; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR.

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

Angezeigt wurde gestern eine Sachbeschädigung in Zusammenhang mit dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, die über das vergangene Wochenende auf dem Schulgelände der Valentin-Traudt-Schule in Großalmerode festgestellt wurden. Unbekannte haben dort unter anderem mit einem grünen Stift an einem Pfeiler und mit einem weißen Stift auf eine dunkle Wand jeweils ein Hakenkreuz aufgemalt, wie am Montagmittag festgestellt wurde. Zusätzlich wurden weitere "Hassbotschaften" an die Fassade der Schule aufgebracht. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Nachträglich angezeigt wurde noch eine Unfallflucht, die sich zwischen dem 04.03.25, 12:00 Uhr und dem 05.03.25, 13:00 Uhr entweder auf dem Parkplatz des Tegut-Marktes oder aber des Herkules-Marktes in der Bischhäuser Aue in Witzenhausen ereignet haben sollen. Dabei wurde ein Pkw Mercedes im linken Heckbereich angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

