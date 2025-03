Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 14.03.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Zurücksetzen

Um 08:07 Uhr befuhr gestern Morgen eine 45-Jährige aus der Gemeinde Ringgau mit ihrem Pkw die "Obere Friedensstraße" in Eschwege. Im Einmündungsbereich zum "Wolfsgraben" musste sie die Vorfahrt gewähren, war dabei aber zu weit in den Einmündungsbereich eingefahren. Beim Zurücksetzen ihres Autos übersah sie den mittlerweile dahinterstehenden Pkw, der von einem 45-jährigen Eschweger gefahren wurde. Sachschaden: ca. 1500 EUR.

Auffahrunfälle

Um 10:50 Uhr fuhr gestern Vormittag ein 77-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw vom Parkplatz des Rewe-Marktes in den Städtersweg ein. Dort fuhr zu dieser Zeit eine 81-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw, die der 77-Jährige übersah und dadurch mit seinem Auto auffuhr. Sachschaden: ca. 3000 EUR.

Ein weiterer Auffahrunfall ereignet sich gestern Nachmittag, um 14:10 Uhr, im Bereich des Fußgängerüberwegs in Höhe der Fa. ATU in der Niederhoner Straße in Eschwege. Eine 72-Jährige bremste an dem dortigen Zebrastreifen ihr Auto ab, da ein Fußgänger die Fahrbahn überquerte. Dies bemerkte die nachfolgende 60-Jährige aus der Gemeinde Wehretal zu spät und fuhr auf. Sachschaden: ca. 8000 EUR.

Drei Beteiligte und ein Sachschaden von ca. 20.000 EUR sind die Folge eines Auffahrunfalls in der Landstraße in Reichensachsen. Um 19:02 Uhr musste ein 52-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal in Höhe der Honsel-Tankstelle verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende 63-Jährige aus Rotenburg/Fulda bremste ebenfalls seinen Pkw ab, was dem nun folgenden 37-Jährigen aus Sonneberg nicht mehr gelang, wodurch er auf den Pkw des 63-Jährigen auffuhr. Dessen Auto wurde dadurch auf das Auto des 52-Jährigen geschoben. Durch den Aufprall wurde der 63-Jährige leicht verletzt. Das Auto des 37-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wildunfall

Um 18:56 Uhr befuhr gestern Abend ein 62-Jähriger aus Rotenburg/ Fulda mit seinem Pkw die L 3226 in der Gemarkung von Waldkappel-Stolzhausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend verletzt davonlief. Am Pkw sowie an einem Leitpfosten entstand Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Unfallflucht

Um 18:30 Uhr befuhr gestern Abend eine 73-Jährige aus der Gemeinde Wehretal mit ihrem Pkw den Parkplatz in der Wiesenstraße in Eschwege. Dort beabsichtigte sie mit dem Auto vorwärts einzuparken, wobei sie seitlich gegen die hintere Stoßstange eines dort geparkten Pkw Skoda fuhr, wodurch Sachschaden entstand. Da die 73-Jährige anschließend davon fuhr, wird nun auch wegen Fahrerflucht ermittelt.

Eine weitere Unfallflucht wird aus der Bückerstraße in Oberrieden angezeigt. Dort wurde gestern Nachmittag gegen 17:00 Uhr, durch einen Klein-Lkw beim Wenden ein Grundstückszaun angefahren und beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl einer Gasflasche

Gestern wurde festgestellt, dass Unbekannte auf dem Gelände des Campingplatzes "Am Werratalsee" in Eschwege eine Gasflasche (33 Liter) aus einem Metallverschlag entwendet haben. Die Tat kann bis zum 01.10.24 zurückliegen. Inklusive des Sachschadens beträgt die Schadenssumme ca. 200 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall mit E-Scooter

Um 16:58 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag eine 50-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw den Mühlweg in Hessisch Lichtenau in Richtung Friedrichsbrück. Beim Abbiegen in die Friedenstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem E-Scooter, der von einer 14-Jährigen aus Kaufungen gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß wurde die 14-Jährige sowie eine 13-jährige Mitfahrerin aus Hessisch Lichten verletzt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben.

Unfälle beim Ein- oder Ausparken

Um 12:01 Uhr befuhr gestern Mittag ein 27-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Pkw den Parkplatz der Sparkasse in Hessisch Lichtenau und beabsichtigte vom Parkplatz in die Poststraße einzubiegen. Dabei touchierte er mit dem Auto einen dort geparkten Pkw Seat, wodurch Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand.

Um 14:10 Uhr befuhren gestern Nachmittag ein 42-Jähriger und ein 69-Jähriger, beide aus Hessisch Lichtenau, mit ihren Autos zeitgleich rückwärts aus ihren Parklücken auf dem Lidl-Parkplatz "Am Lohwasser" in Hessisch Lichtenau. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, an denen Sachschaden entstand. Keiner der Unfallbeteiligten will den Unfall verursacht haben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Versuchter Pkw-Aufbruch

Um 20:59 Uhr versuchten Unbekannte die verschlossene Fahrertür eins Porsche in der Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen gewaltsam zu öffnen. Dabei wurde der Türgriff beschädigt. Ein Eindringen in das Auto gelang nicht. Sachschaden: ca. 500 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell