POL-OG: Offenburg, A5 - Behinderung durch Unfall

Mittelbaden (ots) - Mehrere Dutzend Anrufe falscher Polizeibeamter gingen am gestrigen Montag bei Bürgerinnen und Bürgern im Norden des Zuständigkeitsbereichs des Polizeipräsidiums Offenburg ein. Neben dem Schwerpunkt im Bereich Baden-Baden, riefen die Betrüger auch in Bühlertal, Rheinau, Ifffezheim, Sinzheim, Kehl und Achern an. Überwiegend mit der gängigen Maschen versuchten sie dabei ihr Glück, dass in der ...

mehr