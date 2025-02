Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Anrufe falscher Polizeibeamter

Mittelbaden (ots)

Mehrere Dutzend Anrufe falscher Polizeibeamter gingen am gestrigen Montag bei Bürgerinnen und Bürgern im Norden des Zuständigkeitsbereichs des Polizeipräsidiums Offenburg ein. Neben dem Schwerpunkt im Bereich Baden-Baden, riefen die Betrüger auch in Bühlertal, Rheinau, Ifffezheim, Sinzheim, Kehl und Achern an. Überwiegend mit der gängigen Maschen versuchten sie dabei ihr Glück, dass in der unmittelbaren Nachbarschaft der Angerufenen Einbrecher festgenommen wurden. Ein aufgefundener Notizzettel ließe dabei auf bevorstehende Einbrüche schließen. Derzeit ist glücklicherweise kein Fall bekannt, bei dem die dreisten Betrüger zum Erfolg kamen. Dennoch rät die Polizei weiter eindringlich:

-Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

-Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint.

-Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus.

-Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

-Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

-Sprechen sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

-Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell