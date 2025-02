Lahr (ots) - Am Sonntagmorgen kam es in einer Tankstelle in der Freiburger Straße zu einem Zwischenfall mit einem 50-jährigen Mann. Dieser soll gegen 9:30 Uhr Süßwaren und eine Zeitschrift entwendet haben. Der Mann soll deshalb vom Tankstellenpersonal angesprochen worden sein, woraufhin dieser dem Mitarbeiter mit Gewalt gedroht und sich anschließend entfernt haben soll. Der Tatverdächtige konnte im Zuge einer ...

