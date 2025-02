Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald, Neuried - Bei Flucht vor der Polizei Unfall verursacht, Zeugen gesucht

Schutterwald, Neuried (ots)

Nachdem der Fahrer eines Geländewagens offenbar versuchte, sich am Grenzübergang Altenheim der Einreisekontrolle der Bundespolizei durch Flucht zu entziehen, verursachte der Mann am Freitag einen Verkehrsunfall. Der 31-jährige Fahrer des Jeeps war kurz nach 20 Uhr durch Beamte der Bundespolizei nach seiner Einreise aus Frankreich gestoppt und in die Kontrollstelle eingewiesen worden. Anstatt anzuhalten, schaltete er jedoch sein Licht aus und beschleunigte sein Fahrzeug. Zwei Streifen der Bundespolizei nahmen hierauf die Verfolgung des Flüchtigen auf der L98 in Richtung Offenburg auf. Nach Passieren der beiden Kreisverkehre bei Goldscheuer fuhr er über einen Feldweg nach Müllen, weiter auf die K 5330 nach Schutterwald, wo er entgegen der Fahrtrichtung in einen Kreisverkehr einbog und so einen entgegenkommenden Linienbus zum Abbremsen zwang. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit setzte er seine Fahrt auf der Schutterstraße fort. An der Einmündung zum Hanfbündtweg überholte der Jeep-Lenker offenbar einen gerade beim Linksabbiegen befindlichen Pkw, wodurch es zur Kollision beider Autos kam. Während die Insassen des überholten Fahrzeuges unverletzt geblieben sein dürften, wurde der 31-Jährige und sein Mitfahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Neben im Auto aufgefundenem Betäubungsmitteln, attestierte ein Urintest dem Fahrer vorherigen Cannabis-Konsum. Nach einer Blutentnahme wurde sein Führerschein einbehalten. Er sieht nun einem Strafverfahren entgegen. Zeugen, die durch die riskante Flucht des Mannes gefährdet wurden, wenden sich an die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg: 0781 21-4200.

/rs

