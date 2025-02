Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A5 - Unfall nach mutmaßlich technischem Defekt

Offenburg (ots)

Zu einem Unfall mit einem schwerverletzten Autofahrer kam es am Freitagabend auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Offenburg. Gegen 21 Uhr war ein 31-Jähriger auf der Südfahrbahn in Richtung Basel unterwegs, als es nach Zeugenaussagen zu Funken- und Rauchbildung unter dessen BMW kam. In der Folge kam das Auto bei hoher Geschwindigkeit nach links in die Betonleitwand und überschlug sich. Auf dem Dach rutschend kam der BMW schließlich am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand. Einsatzkräfte der Feuerwehren Appenweier und Kehl sowie des Rettungsdienstes und der Polizei kümmerten sich um den schwerverletzten Fahrer, die Unfallaufnahme und zusammen mit einem Abschleppdienst um die Räumung der Unfallstelle. Der BMW, an dem offenbar ein technischer Defekt zum Unfall führte, wurde sichergestellt und abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell