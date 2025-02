POL-OG: Hofstetten - Gestürzt und verletzt

Baden-Baden (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich am Samstagabend gewaltsam Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hirschackerstraße. Mutmaßlich hebelten die Täter im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr eine Wohnungstür auf. Anschließend sollen sich die Täter in das Innere begeben und verschiedene Räume nach Wertsachen durchsucht haben. Ersten Erkenntnissen zufolge ...

