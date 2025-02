Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Wohnungseinbruchdiebstahl

Baden-Baden (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich am Samstagabend gewaltsam Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hirschackerstraße. Mutmaßlich hebelten die Täter im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr eine Wohnungstür auf. Anschließend sollen sich die Täter in das Innere begeben und verschiedene Räume nach Wertsachen durchsucht haben. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten sie Bargeld in Höhe von rund 400 Euro. Die Polizeibeamten Kriminalkommissariats Rastatt haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 zu melden.

