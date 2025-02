POL-OG: Offenburg, B33a - Fünf Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Bühl, Moos (ots) - Am Samstag gegen 10.45 Uhr meldeten Anwohner einen Brand in der Eilseestraße in Moos. In der Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses war aus bislang unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Der Wohnungsmieter zog sich bei der eigenen Brandbekämpfung Verletzungen an der Hand und eine Rauchgasintoxikation zu und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die restlichen Hausbewohner ...

