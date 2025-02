POL-MK: Auto demoliert

Iserlohn (ots) - Nach einem Ladendiebstahl drohte ein 29-jähriger Tatverdächtiger am Montag einem Ladenbesitzer an der Mendener Straße, sein Geschäft "niederzubrennen". Aus Sicht des Geschäftsmannes spielte sich der Ladendiebstahl so ab: Aus seinem Laden sah er, wie gegen 15.30 Uhr eine Frau Kleidung von seinem Kleiderständer vor dem Geschäft nahm und wegging, ...

mehr