POL-OG: Bühl, A5 - Verfolgungsfahrten wegen Alkohol am Steuer

Bühl (ots)

Mehrfach fiel in den frühen Sonntagmorgenstunden ein 29-jähriger BMW-Fahrer auf der A5 im Bereich zwischen Bühl und Karlsruhe auf, da er sich beabsichtigten Kontrollen von Polizeistreifen durch Flucht entzog. Gegen 2 Uhr morgens sollte der Mann, der mit seinem Fahrzeug auf dem Standstreifen bei Bühl stand, einer Überprüfung hinsichtlich seiner möglichen Panne unterzogen werden. Beim Herantreten an den BMW beschleunigte er sein Auto und flüchtete mit zeitweise weit über 200 Stundenkilometern. Um eine Gefährdung Dritter auszuschließen, wurde die Verfolgung im weiteren Verlauf abgebrochen, als er immer weiter in Richtung Karlsruhe fuhr. Gegen 4:30 Uhr konnte der Mann im Bereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe erneut auf dem Standstreifen stehend festgestellt werden. Wieder versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen und beschleunigte sein Fahrzeug auf der Fahrt in südliche Richtung. Durch das koordinierte Zuführen mehrerer Streifenbesatzungen konnte die Fahrt des Mannes schließlich gestoppt und der hinterherfließende Verkehr gleichzeitig durch eine kurzzeitige Vollsperrung abgesichert werden. Ein Atemalkoholtest attestierte dem Mann in der Folge einen Wert von annähernd 1,5 Promille. Nach einer Blutentnahme sieht er nun einem Ermittlungsverfahren entgegen.

/rs

