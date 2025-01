POL-NE: Elektroartikel bei Einbruch geklaut

Neuss (ots) - Am Freitag (03.01.), gegen 07:45 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Gewerbeobjekt an der Bockholtstraße im Barbaraviertel. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist das Feuer außerhalb der Öffnungszeiten in einem Friseursalon ausgebrochen. Personen befanden sich nicht in den Räumen. Wie es zu dem Brand in den Räumen im ersten Obergeschoss kommen konnte, prüfen nun die Ermittler der Kripo. Auch eine ...

mehr