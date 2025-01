Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittler suchen Zeugen nach Brand in Gewerbeobjekt

Neuss (ots)

Am Freitag (03.01.), gegen 07:45 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Gewerbeobjekt an der Bockholtstraße im Barbaraviertel. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist das Feuer außerhalb der Öffnungszeiten in einem Friseursalon ausgebrochen. Personen befanden sich nicht in den Räumen.

Wie es zu dem Brand in den Räumen im ersten Obergeschoss kommen konnte, prüfen nun die Ermittler der Kripo. Auch eine Brandstiftung durch Dritte kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Infolge des Feuers entstand Schaden am Gebäude und es wurde Mobiliar zerstört. Zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit keine Angaben machen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell