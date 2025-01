POL-NE: Einladung Pressegespräch

Kaarst (ots) - Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Person: Der 13-Jährige ist von seiner Wohnadresse in Kaarst-Büttgen abgängig. Möglicherweise hält er sich in der Umgebung des Hauptbahnhofs von Mönchengladbach auf. Eine Möglichkeit, den Vermissten via Handy zu orten, besteht nicht. Es liegen keine Hinweise auf eine Eigen- oder Fremdgefährdung ...

