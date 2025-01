POL-NE: Fünf Verletzte nach Frontalzusammenstoß auf L390

Dormagen (ots) - Seit dem 21.12. wird der 15-jährige Luca M. vermisst, er lebte zuletzt in einer Jugendeinrichtung im Dormagener Stadtteil Nievenheim. M. wurde am 26. 12. in Frechen gesehen, wo er sich öfters aufhält. Trotz fehlender Fahrerlaubnis fährt der vermisste Jugendliche offenbar regelmäßig Auto. Eine Ortung via Mobiltelefon war bislang nicht möglich. M. ...

mehr